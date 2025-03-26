В Минобороны РФ заявили, что Украина продолжает атаковать энергообъекты

Министерство обороны России сообщило, что Украина продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, несмотря на принятие Киевом достигнутых в Эр-Рияде 24 марта договоренностей между РФ и США по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

В ночь на 26 марта у мыса Тарханкут в Крыму ПВО сбили два украинских беспилотника, которые целились по оборудованию Глебовского подземного хранилища газа. В Брянской области удар БПЛА пришелся по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго». Днем 25 марта в Курской области в атака украинского беспилотника пришлась по энергетическому объекту филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго».

В Минобороны добавили, что украинские власти «делают все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 26 марта, также заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают бить по энергообъектам России вопреки мораторию.

Мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года и будет действовать 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон. В случае нарушения условий одной из участниц договоренностей другая сторона получает право прекратить соблюдение моратория. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, зачем Трампу понадобилась «побитая» украинская энергетика.