Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ заявили, что Украина продолжает атаковать энергообъекты

МО РФ: Украина продолжает удары по энергетике для срыва договоренностей
close
Shutterstock

Министерство обороны России сообщило, что Украина продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, несмотря на принятие Киевом достигнутых в Эр-Рияде 24 марта договоренностей между РФ и США по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

В ночь на 26 марта у мыса Тарханкут в Крыму ПВО сбили два украинских беспилотника, которые целились по оборудованию Глебовского подземного хранилища газа. В Брянской области удар БПЛА пришелся по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго». Днем 25 марта в Курской области в атака украинского беспилотника пришлась по энергетическому объекту филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго».

В Минобороны добавили, что украинские власти «делают все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 26 марта, также заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают бить по энергообъектам России вопреки мораторию.

Мораторий на удары по энергообъектам вступил в силу 18 марта 2025 года и будет действовать 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию сторон. В случае нарушения условий одной из участниц договоренностей другая сторона получает право прекратить соблюдение моратория. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, зачем Трампу понадобилась «побитая» украинская энергетика.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами