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Новак считает, что мировой спрос на нефть продолжит расти

Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть до 1,5 млн баррелей в сутки
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Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть продолжит расти, несмотря на текущие вызовы. Его слова передает ТАСС.

По его оценкам, потребление увеличится на 1–1,5 млн баррелей в сутки, что связано с ожидаемым ростом глобальной экономики.

Новак подчеркнул, что ежегодный рост спроса на энергоносители остается устойчивым.

«Оптимизм основан на динамике мировой экономики — чем она активнее, тем выше потребность в нефти. Каждый год темпы потребления растут. Уверен, эта тенденция сохранится», — сказал вице-премьер.

При этом 24 марта издание Reuters писало, что Центробанк России допустил повторение затяжного нефтяного кризиса 1980-х годов из-за политики США и ОПЕК.

В середине марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская допустила в беседе с «Газетой.Ru», что цены на нефть марки Brent могут упасть до $60–65 за баррель в 2025 году.

Ранее Новак рассказал, что Украина продолжает атаки на энергообъекты РФ.

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