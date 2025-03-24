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Reuters узнал, что ЦБ допускает повторение нефтяного кризиса 1980-х

Reuters: Центробанк РФ ожидает обрушения цен на нефть, как в 1980-е
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Shutterstock

Центробанк России допустил повторение затяжного нефтяного кризиса 1980-х годов из-за политики США и ОПЕК. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на закрытую презентацию регулятора.

Документ, как утверждает агентство, был подготовлен для обсуждения на совещании под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. На одном из его слайдов отмечается, что цена на нефть представляет собой серьезный риск. Среди других факторов риска выделяется существенное увеличение добычи в США и за пределами ОПЕК. В презентации также указано, что резервные мощности ОПЕК приближаются к историческому максимуму и сопоставимы с объемами экспорта российской сырой нефти.

Согласно материалу Reuters, в презентации отмечается, что после эпохи высоких нефтяных цен в 1974–1985 годах наступил 18-летний период их снижения — на слайде этот факт подчеркнут тремя восклицательными знаками.

В середине марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская допустила в беседе с «Газетой.Ru», что цены на нефть марки Brent могут упасть до $60–65 за баррель в 2025 году.

Ранее энергоэксперт Юшков заявил, что потолок цен на российскую нефть может быть пересмотрен.

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