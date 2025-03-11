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Эксперт предрекла резкое падение цен на нефть в 2025 году

Финансист Рокотянская: цена барреля Brent может упасть до $60-65 в 2025 году
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Shutterstock

Цены на нефть марки Brent могут упасть до $60–65 за баррель в 2025 году, допустила в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

«В 2025 году возможно падение цен на нефть в блок $60–65 за баррель, так как в целом ожидается перекос мирового баланса в сторону избытка предложения. Причина — рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, а также пессимистичные прогнозы по росту спроса на нефть в 2025-2026 годы. Тарифная политика Трампа сейчас лишь усиливает опасения по поводу будущего роста мировой экономики и, как следствие, спроса на энергоресурсы», — отметила Рокотянская.

Она заявила, что динамика нефти также зависит от множества других факторов, которые с трудом можно прогнозировать. Эксперт сказала, что это, в первую очередь, геополитика — например, возможно усиление санкционного давления на Иран. На цены будут влиять также фактор стратегического резерва США — при чрезмерно низких для американских производителей цен на нефть власти США могут принять решение о пополнении стратегического резерва.

Рокотянская подчеркнула, что важно учитывать, на каких уровнях доллар будет в 2025-2026 годы — нефть и большинство других сырьевых товаров торгуются именно в этой валюте. Более слабый доллар будет означать рост цен на сырье.

По словам Рокотянской, для России слабый рынок нефти — негативный сценарий, также пока что действуют санкции, которые провоцируют рост издержек на экспортные поставки. Все это отрицательно скажется на рубле, добавила эксперт.

10 марта баррель Brent стоил более $70.

Ранее сообщалось, что в России ожидают разрушение «плотины из санкций».

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