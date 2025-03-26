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Володин пошутил над Силуановым, задав вопрос об эффективности похвалы

Володин: Силуанов показал свою эффективность, ориентируясь на мнение граждан
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов в своей работе ориентируется на мнение россиян и депутатов, которые представляют интересы граждан, а не на оценки за рубежом, что обеспечило эффективность его работы. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства за 2024 год, стенограмма опубликована на сайте ГД.

Председатель Госдумы отметил, что по итогам объемов доходной части федерального бюджета, он увеличился в сравнении с 2023 годом на 26% в 2024 году.

«Мы здесь отмечаем Силуанова. Раньше был лучший министр мира, а с бюджетом были проблемы. А сейчас — лучший министр, которому Дума аплодирует, а бюджет растет», — заявил Володин.

В связи с этим председатель Госдумы в шутку поинтересовался, «что лучше — когда миллиардер и предприниматель Джордж Сорос или в Евросоюзе признают лучшим, или когда представители народа аплодируют?»

До этого Силуанов заявил, что Российская Федерация переросла стадию развивающейся экономики и вошла в список стран с высоким уровнем доходов. Глава Минфина отметил, что исходя из тех цифр, которые есть, РФ давно опережает многие страны, в частности из постсоветского лагеря, которые считаются развитыми.

Ранее Путин призвал не доводить ситуацию в экономике до состояния «криокамеры».

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