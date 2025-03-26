Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах по Украине

Делегация США внимательно слушала российскую делегацию в рамках переговоров в Саудовской Аравии по Украине. Об этом «Парламентской газете» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Хотелось бы так думать, слушали нас очень внимательно. Могу сказать, что в конце целого дня переговоров обе стороны привыкли друг к другу и стали рассуждать более прямо, без экивоков», - подчеркнул он.

По словам главы российской делегации, новые встречи с США на экспертном уровне возможны при необходимости. Сформированная во главе с Карасиным группа будет далее работать в соответствии с указаниями президента России Владимира Путина, отметил сенатор.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде. Стороны пришли к соглашению по нескольким важным вопросам. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность морских перевозок, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также предусмотрены процедуры по досмотру судов.

Кроме того, США согласились помочь России в доступе к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции. В-третьих, стороны согласовали запрет на атаки на объекты энергетической инфраструктуры как Украины, так и России на срок 30 дней с возможностью продления данного соглашения.

Кремль также высказался за то, чтобы третьи страны поддержали реализацию этих договоренностей, и подтвердил намерение России продолжать усилия по созданию «устойчивого мира».

Ранее Лавров высказался за диалог с США по всем направлениям.