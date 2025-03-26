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В МИД РФ высказались о контактах с Японией

МИД РФ: Япония может возобновить диалог с РФ, отказавшись от враждебной политики
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Возобновление диалога между Россией и Японией возможно только при отказе Токио от враждебной политики в отношении Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с делегацией руководства японского Фонда мира Сасакава, говорится в заявлении российского дипведомства.

«Путь к полноценному взаимодействию может открыть только отказ Японии от враждебной политики в отношении России, подтвержденный конкретными шагами», — заявили в МИД РФ.

В феврале премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по претензиям на Курильские острова. Он выразил сожаление, что Москве и Токио не удалось решить вопрос о статусе Южных Курил и заключить мирный договор.

В январе Исиба заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, несмотря на натянутые отношения двух стран. По его словам, заключение мирного договора будет возможно только после разрешения территориального спора. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Токио, в свою очередь, требует их вернуть.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров назвал несолидными сигналы, исходящие от Японии насчет мирного договора с Москвой. Дипломат отметил, что Россия получает сигналы о том, что Токио якобы готов возобновить диалог по мирному договору. По словам Лаврова, Япония просит разрешить ее гражданам посещать Курильские острова «по каким-то культурным делам».

Ранее премьер Японии извинился за высказывания чиновников о Курилах.

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