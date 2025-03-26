В Евросоюзе назвали условие отмены антироссийских санкций

Reuters: уход ВС России с Украины может быть условием отмены санкций Евросоюза

Вывод российских войск с территории Украины может стать одним из основных условий отмены или изменения санкций ЕС, введенных против России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Еврокомиссию.

«Прекращение российской неспровоцированной и неоправданной агрессии в Украине и безоговорочный вывод всех российских вооруженных сил со всей территории Украины были бы одним из главных предварительных условий для изменения или отмены санкций», — приводит издание слова представителя Еврокомиссии.

Агентство напоминает, что в конце января и в начале марта страны Европейского союза продлили действие санкций в отношении России еще на шесть месяцев. Любые изменения в санкциях требуют единогласия 27 государств-членов.

26 марта премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год, заявил, что санкции не смогли подорвать позиции страны в энергетическом секторе.

Он отметил, что правительство продолжает модернизацию отрасли, уделяя особое внимание импортозамещению и цифровизации процессов.

14 марта администрация Дональда Трампа усилила санкционное давление на Россию, отказавшись продлевать генеральную лицензию 8L, позволявшую проводить международные финансовые операции за российские энергоресурсы. Под ограничения подпадают ключевые российские банки, что усложнит экспорт нефти и газа, а также может повлиять на мировые цены на энергоносители. Вашингтон ведет переговоры о перемирии на Украине, но сохраняет жесткую позицию, не исключая дальнейшие санкции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее поставки российского газа в одну европейскую страну рекордно выросли.