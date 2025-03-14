США ужесточают санкции против российских банков и энергетики. Минфин не продлил лицензию 8L

Администрация Дональда Трампа усилила санкционное давление на Россию, отказавшись продлевать генеральную лицензию 8L, позволявшую проводить международные финансовые операции за российские энергоресурсы. Под ограничения подпадают ключевые российские банки, что усложнит экспорт нефти и газа, а также может повлиять на мировые цены на энергоносители. Вашингтон ведет переговоры о перемирии на Украине, но сохраняет жесткую позицию, не исключая дальнейшие санкции.

Администрация президента Дональда Трампа усиливает санкционное давление на Россию, вводя ограничения против нефтегазового и банковского секторов, сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на источники. США не продлили генеральную лицензию 8L, позволявшую иностранным компаниям проводить транзакции за энергоресурсы через российские подсанкционные банки. Лицензия прекратила действие 12 марта.

В санкционном списке Внешэкономбанк, «ФК Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, банк «Зенит», «Санкт-Петербург» и Центральный банк России. Запрет на финансовые операции с этими организациями значительно осложнит закупку российской нефти для иностранных партнеров, что, по оценкам аналитиков, может привести к росту мировых цен на нефть на $5 за баррель.

Источники отмечают, что решение не продлевать лицензию 8L является частью стратегии давления на Европу, направленной на сокращение поставок российской нефти.

«Администрация президента Трампа дождалась истечения срока действия лицензии, позволяющей России продавать нефть западным государствам. Это означает, что ни одна европейская страна или работающий с США союзник не могут покупать российскую нефть без угрозы санкций», — написал журналист Fox Эдвард Лоуренс в X.

Кроме того, со ссылкой на источники он добавил, что такой ход Вашингтона представляет собой «тактику ведения переговоров» по урегулированию конфликта на Украине.

Белый дом продолжает вести переговоры о возможном 30-дневном прекращении огня на Украине. Трамп сообщил, что американские представители в четверг встречались с президентом России Владимиром Путиным и другими официальными лицами, обсуждая потенциальное урегулирование конфликта.

Россия согласна, но есть нюансы

В четверг президент России Владимир Путин сказал, что Москва согласна с предложением о прекращении огня, но подчеркнул, что есть нюансы.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса», — заявил Путин.

По данным источников Reuters, Россия передала США свои требования к соглашению о перемирии с Украиной. Они похожи на те, которые Москва озвучивала ранее, в их числе отказ Украины от членства в НАТО и признание Крыма и четырех новых регионов российскими.

Президент Трамп охарактеризовал заявление Путина как «многообещающее, но неполное», выразив надежду, что Москва сделает «правильный выбор».

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«Без колебаний поднимем санкции до максимума»

Одновременно США готовы усилить санкционное давление в случае провала переговоров. Глава минфина Скотт Бессент заявил, что санкции против России могут быть доведены до максимального уровня.

«Если мы возьмем шкалу от нуля до десяти, то, по-моему, санкции администрации Байдена против России оценивались в три балла. Потом при уходе их подняли до шести. Я могу вам сказать, что мы без колебаний поднимем их до десяти», — заявил он в интервью телеканалу CNBC.

Жесткая позиция Вашингтона по санкциям последовала после переговоров с украинскими представителями в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта. Киев тогда заявил о готовности к перемирию, а США возобновили поставки вооружений и разведданных Украине.

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Однако Соединенные Штаты не хотят на текущем этапе переговоров с Россией угрожать ей давлением, сказал Трамп в четверг:

«У меня действительно есть рычаг влияния. Но я не хочу говорить об этом, потому что сейчас мы говорим с ними. И их сегодняшние заявления были достаточно позитивными, если отталкиваться от них».