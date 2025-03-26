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Мишустин заявил, что санкции против российской энергетики не достигли своих целей

Мишустин заявил о сохранении влияния РФ на мировом энергорынке вопреки санкциям
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Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год, заявил, что санкции не смогли подорвать позиции страны в энергетическом секторе. Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, Россия не только удержала влияние на глобальном рынке, но и добилась технологической независимости в ключевых отраслях.

«Внешние ограничения не достигли целей своих инициаторов. Мы не только сохранили статус ключевого игрока в энергетике, но и совершили прорыв в разработке технологий добычи и переработки нефти и газа, которые ранее были недоступны из-за санкций», — подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что правительство продолжает модернизацию отрасли, уделяя особое внимание импортозамещению и цифровизации процессов.

14 марта администрация Дональда Трампа усилила санкционное давление на Россию, отказавшись продлевать генеральную лицензию 8L, позволявшую проводить международные финансовые операции за российские энергоресурсы. Под ограничения подпадают ключевые российские банки, что усложнит экспорт нефти и газа, а также может повлиять на мировые цены на энергоносители. Вашингтон ведет переговоры о перемирии на Украине, но сохраняет жесткую позицию, не исключая дальнейшие санкции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее поставки российского газа в одну европейскую страну рекордно выросли.

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