Генсек НАТО назвал Россию «наиболее серьезной угрозой» для альянса

Российская Федерация остается «наиболее серьезной угрозой» для Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте в ходе общения с журналистами в Польше, пишет РИА Новости.

«Не будем забывать, что Россия есть и остается наиболее серьезной и прямой угрозой нашему альянсу», — отметил он.

Рютте обратил внимание на необходимость увеличения расходов на оборону и подчеркнул, что Россия вкладывает большие экономические ресурсы в эту сферу.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления экс-президента США Джо Байдена о том, что российские войска могут напасть на НАТО. По его мнению, это просто фигура речи, чтобы обосновать ошибочную политику по российскому направлению. США на сегодняшний день не имеют перспективы стратегического поражения России, отметил Путин.

Кроме того, министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ведомство работает над тем, чтобы быть полностью готовым к возможному военному конфликту с НАТО. По его словам, конфликт с НАТО возможен уже в ближайшее десятилетие. Об этом говорят решения на саммите альянса и доктринальные документы, добавил Белоусов.

Ранее Путин заявил, что Запад довел Россию до «красной черты».