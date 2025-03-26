СВР: в ЕС хотят вручную руководить СМИ для правильной подачи русского вопроса

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Еврокомиссия намерена в «ручном режиме» управлять ведущими европейскими СМИ для создания негативного образа России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным разведки, цель ЕС — убедить население в «экзистенциальной опасности» со стороны РФ, которую якобы можно устранить только разрушением российской государственности.

В СВР подчеркнули, что на недавнем инструктаже в Брюсселе европейским медиа поручили активнее готовить общество к «затягиванию поясов» и необходимости противостояния России.

«Гендиректорат Еврокомиссии планирует обеспечить «правильную подачу русского вопроса» через прямое руководство СМИ. ЕС хочет убедить европейцев, что угроза исходит исключительно от России. Для этого они готовы разрушить нашу страну, манипулируя информацией», — сообщили в ведомстве.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что руководство ЕС использует приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской «угрозой».

Ранее в СВР рассказали о мерах Запада по сокрытию распространения нацизма на Украине.