Руководство ЕС использует приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской «угрозой». Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, говорится на сайте СВР.

«Европейское население предполагается уверить в исходящей от России «экзистенциальной опасности», предупредить которую якобы можно исключительно путем разрушения российской государственности», — отметили в пресс-бюро ведомства.

На сайте СВР говорится, что в Брюсселе устали от разговоров о демократии и свободе слова и взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием. С этой целью гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских идей. В частности, европейскому населению хотят «промыть мозги», вызвать страх и презрение перед «агрессивными устремлениями врага» в лице Москвы.

«Методички гендиректората предусматривают вколачивание в умы и сердца европейцев идеи о том, что Россия — второсортная держава, не имеющая права диктовать Европе свои условия», — отмечается на сайте Службы внешней разведки.

В СВР уточнили, что в связи с этой риторикой подрастающему поколению будут вбивать в головы, что Москва «никогда не была победительницей нацизма во Второй мировой войне».

До этого в СВР рассказали о мерах Запада по сокрытию от граждан распространения нацизма на Украине. В частности, европейским журналистам во время записи репортажей с участием украинцев предписывается вежливо просить их на время съемок скрывать нацистские атрибуты и воздержаться от демонстрации соответствующего приветствия. Если такая картинка все-таки попадет в эфир, то журналисту за это грозит ответственность, вплоть до уголовной.

Ранее политолог объяснил, почему Европа лояльно относится к нацизму на Украине.