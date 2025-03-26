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В СВР сообщили о запугивании европейцев с помощью приемов Третьего рейха

Нарышкин: власти ЕС взяли на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха
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Евгений Биятов/РИА Новости

Руководство ЕС использует приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской «угрозой». Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, говорится на сайте СВР.

«Европейское население предполагается уверить в исходящей от России «экзистенциальной опасности», предупредить которую якобы можно исключительно путем разрушения российской государственности», — отметили в пресс-бюро ведомства.

На сайте СВР говорится, что в Брюсселе устали от разговоров о демократии и свободе слова и взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием. С этой целью гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских идей. В частности, европейскому населению хотят «промыть мозги», вызвать страх и презрение перед «агрессивными устремлениями врага» в лице Москвы.

«Методички гендиректората предусматривают вколачивание в умы и сердца европейцев идеи о том, что Россия — второсортная держава, не имеющая права диктовать Европе свои условия», — отмечается на сайте Службы внешней разведки.

В СВР уточнили, что в связи с этой риторикой подрастающему поколению будут вбивать в головы, что Москва «никогда не была победительницей нацизма во Второй мировой войне».

До этого в СВР рассказали о мерах Запада по сокрытию от граждан распространения нацизма на Украине. В частности, европейским журналистам во время записи репортажей с участием украинцев предписывается вежливо просить их на время съемок скрывать нацистские атрибуты и воздержаться от демонстрации соответствующего приветствия. Если такая картинка все-таки попадет в эфир, то журналисту за это грозит ответственность, вплоть до уголовной.

Ранее политолог объяснил, почему Европа лояльно относится к нацизму на Украине.

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