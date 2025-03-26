Договоренность о прекращении нанесения ударов по энергоинфраструктуре сильно повысила безопасность Венгрии, которой до этого угрожала Украина. Об этом заявил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Сийярто отметил, что ход переговоров Москвы и Вашингтона по украинскому конфликту внушает надежду на долгосрочное прекращение боевых действий или мирного соглашения.

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