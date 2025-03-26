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Названы возможные сроки ротации мобилизованных в зоне СВО

Капитан Дандыкин: ротация военных в зоне СВО возможна после заключения мира
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Станислав Красильников/РИА Новости

Ротация военных, принимающих участие в спецоперации, возможна лишь после подписания мирного договора на условиях Москвы. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, нынешняя ситуация не способствует процессу ротации. Кроме того, мобилизованные бойцы являются важной частью боевого ядра ВС РФ.

«Идут жесткие боевые действия. Этот вопрос так или иначе поднимается, но я думаю, что это будет тогда, когда мы заключим договор о мире, не о перемирии, которое сейчас грядет на 30 суток, а конкретно о мире на наших условиях», — сказал Дандыкин.

Накануне президент России Владимир Путин назвал «острым» вопрос ротации военнослужащих в зоне военной операции на Украине. По его словам, за время боевых действий многие мобилизованные стали профессиональными военными, но в вопросе ротации власти будут исходить из реалий на фронте. Подробнее о выступлении президента на Совете по культуре — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли, кем заменят мобилизованных в случае ротации в зоне СВО.

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