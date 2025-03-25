«Вопрос стоит остро»: Путин — о ротации военных на СВО

Минобороны изучает вопрос ротации военных в зоне спецоперации на Украине, этот вопрос стоит остро, заявил Владимир Путин. По его словам, за время боевых действий многие мобилизованные стали профессиональными военными, но в вопросе ротации власти будут исходить из реалий на фронте. Кроме того, Путин пообещал, что пострадавшие от ВСУ куряне получат всю необходимую помощь, а также рассказал, какие у России союзники, помимо армии и флота. Подробнее о выступлении президента на Совете по культуре — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин назвал «острым» вопрос ротации военнослужащих в зоне военной операции на Украине. Об этом он заявил на заседании президентского Совета по культуре и искусству, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина.

«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — сказал глава государства.

Владимир Путин добавил, что многие из мобилизованных стали профессиональными военными.

«И уже их никто не называет, какими-то там «мобиками», и так далее. Они — полноценные боевые единицы, и они работают, как профессионалы рядом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов, таких как морпехи, как десантно-штурмовые подразделения, как те, кто занимается серьезными технологиями военными в области беспилотной авиации, в области артиллерии, контрбатарейной борьбы и так далее», — приводит слова Путина ТАСС.

Мобилизация в России



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также сам Путин неоднократно



В 2023 году, как Частичная мобилизация в России была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года, а 31 октября он заявил о ее завершении. Согласно данным Минобороны, за этот период в ряды вооруженных сил, включая добровольцев, было призвано 318 тыс. человек. Однако официальный указ, подтверждающий окончание мобилизации, так и не был подписан.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также сам Путин неоднократно заявляли , что необходимости в новой мобилизации нет. По словам Пескова, россияне активно заключают контракты с вооруженными силами.В 2023 году, как сообщал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в армию на контрактной основе поступило 500 тыс. человек, а в 2024 году — около 450 тыс. Военный комиссар Москвы Максим Локтев в октябре 2023 года заявлял, что увеличение численности контрактников позволит изменить ситуацию с ротацией.

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О ситуации в Курской области

На заседании совета Путин также пообещал восстановить разрушения в Курской области, пострадавшей от вторжения ВСУ:

«Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания».

Путин напомнил, что все преступления украинских военных в регионе фиксируются Следственным комитетом.

«И все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать. А некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду. Так и будем дальше поступать», — добавил президент, комментируя информацию о том, что в ходе отступления ВСУ намеренно разрушают объекты культурного наследия.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. По данным Генерального штаба ВС РФ, к настоящему времени освобождено свыше 86% ранее оккупированной территории. В ряде направлений российские подразделения уже пересекли границу и вошли в Сумскую область.

О преследовании за слова и наказании для уехавших

Путин во время выступления на заседании Совета по культуре и искусству также представил свою версию пословицы «Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь».

«Помните известную шуточку, да? «Везде говорят: вылетит слово — не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят». Вот это было в нашей истории, и довольно часто», — вспомнил Путин о цензуре, существовавшей в театрах «во времена Николая I».

Сейчас, по его словам, ничего подобного в России нет.

Путин выразил мнение, что литература, кино и музыка наряду с армией и флотом являются союзниками России:

«Не только армия, флот и литература, но и кинематограф тоже, это наш союзник, — сказал глава государства. — Если посмотреть фильмы о войне, будет очевидно, что это так».

Он также призвал «аккуратно» относиться к вопросу о введении ограничений для покинувших страну деятелей культуры, но счел такое возможным. Так Путин ответил на предложение гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного лишать госнаград и званий артистов, которые уехали из страны и «позволяют себе клеветнические высказывания» в адрес государства и армии.

«По поводу людей, которые заканчивают учебные заведения бесплатно, а потом уезжают или ведут себя как-то недобросовестно. Здесь можно административно, конечно, вводить определенные ограничения, обязательства и так далее. В каких-то случаях, наверно, это обоснованно. Но в целом, нужно просто создавать хорошие условия для людей, чтобы у них не было желания никуда уезжать», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в некоторых случаях ограничения могут быть оправданы.