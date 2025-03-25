В Турции оценили возможность участия в Черноморской инициативе РФ и США

РИА: Турция готова внести вклад в переговоры РФ и США по Черноморской инициативе

Турция готова внести свой вклад в переговорный процесс между РФ и США по Черноморской инициативе. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

«При соответствующем запросе от сторон, при создании необходимости, конечно же. Мы обладаем соответствующим опытом и ресурсами. Такая готовность к посредничеству (с турецкой стороны. — «Газета.Ru») имеется», — сказал собеседник агентства.

В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом о возобновлении черноморской зерновой сделки. Планируется создать новый коридор транспортировки зерна в обход стран Запада. Предполагается, что маршрут будет проходить через Турцию, Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольствии.

Зерновая сделка действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. После РФ отказалась продлевать договоренности из-за разногласий.

24 марта на встрече с США в Эр-Рияде Россия выразила готовность возобновить сделку на приемлемых условиях. В частности, российская делегация попросила, чтобы в новой черноморской инициативе не было двусмысленностей. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не может верить Киеву на слово в вопросе морских перевозок.

Ранее в Кремле оценили возможность возобновления Черноморской инициативы.