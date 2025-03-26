В крымском парламенте раскритиковали картину с горящим Кремлем в офисе Зеленского

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал «дикостью» картину с горящим Кремлем и мавзолеем в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Только такой мог такую картину у себя за спиной повесить», — заявил Константинов.

Он отметил, что такие картины являются свидетельством низкого уровня культуры. По его словам, Зеленский — незрелый политик и к власти пришел случайно.

Фотографию Зеленского, позирующего на фоне картины с горящим Кремлем, опубликовал журнал Time. Кроме того, в кабинете украинского лидера висит другая картина с изображением бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. По словам самого Зеленского, каждое из этих полотен символизирует победу Украины в конфликте с Россией.

Зампредседателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что картина с горящим Кремлем в кабинете Зеленского демонстрирует ограниченность его интеллектуальных возможностей. Он отметил, что нормальному человеку не придет в голову вешать на стены такие картины. Джабаров считает, что в этой картине воплощены мечты всех украинских неонацистов, желающих уничтожить Россию.

Ранее дизайнер Зеленского заступилась за его образ на переговорах с Трампом.