Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США назвали идеальных союзников

Госсекретарь США Рубио назвал страны Прибалтики идеальными союзниками
close
Craig Hudson/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио назвал страны Прибалтики — Латвию, Литву и Эстонию — идеальными союзниками. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

«Госсекретарь США Рубио встретился с главами МИД стран Балтии. Главным результатом встречи стала выраженная Рубио «приверженность укреплению безопасности в Балтийском регионе», — говорится в сообщении.

Рубио подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония остаются идеальными союзниками США и заинтересованы в военной поддержке со стороны Вашингтона.

До этого спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Латвия, Литва и Эстония имеют связанные с Россией страхи и вместо того, чтобы самим справляться со своими опасениями, избегают рисков за счет других государств, в том числе Грузии.

Папуашвили говорил, что Латвия, Литва и Эстония демонстрируют к Грузии и ее народу враждебность. По его словам, никакой пользы от этих стран нет, кроме вредительства. Так спикер грузинского парламента прокомментировал частный визит радикальной оппозиции в Прибалтику, а также регистрацию в Эстонии грузинских НПО.

Ранее в Грузии уличили Прибалтику в желании превратить страну в оружие против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами