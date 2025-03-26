В США назвали идеальных союзников

Госсекретарь США Марко Рубио назвал страны Прибалтики — Латвию, Литву и Эстонию — идеальными союзниками. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

«Госсекретарь США Рубио встретился с главами МИД стран Балтии. Главным результатом встречи стала выраженная Рубио «приверженность укреплению безопасности в Балтийском регионе», — говорится в сообщении.

Рубио подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония остаются идеальными союзниками США и заинтересованы в военной поддержке со стороны Вашингтона.

До этого спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Латвия, Литва и Эстония имеют связанные с Россией страхи и вместо того, чтобы самим справляться со своими опасениями, избегают рисков за счет других государств, в том числе Грузии.

Папуашвили говорил, что Латвия, Литва и Эстония демонстрируют к Грузии и ее народу враждебность. По его словам, никакой пользы от этих стран нет, кроме вредительства. Так спикер грузинского парламента прокомментировал частный визит радикальной оппозиции в Прибалтику, а также регистрацию в Эстонии грузинских НПО.

Ранее в Грузии уличили Прибалтику в желании превратить страну в оружие против России.