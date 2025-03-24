Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии указали на враждебное отношение со стороны стран Балтии

Грузия заявила о враждебном отношении стран Балтии к народу
close
РИА Новости

Страны Балтии демонстрируют к Грузии и ее народу «враждебное отношение». Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, комментируя частный визит радикальной оппозиции в Прибалтику, а также регистрацию в Эстонии грузинских НПО. Слова парламентария цитирует газета «Взгляд».

«Никакой иной «пользы» от этих стран, кроме вредительства, для Грузии нет», — сказал Папуашвили.

Он также отметил, что 24 марта начался визит в прибалтийские государства экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, «которую проинструктируют, с которой проведут тренинги, как навредить Грузии».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна является «олимпийским чемпионом» по некомпетентности.

Так он прокомментировал санкции, введенные против официальных лиц Грузии, включая депутата правящей «Грузинской мечты», трехкратного Олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Лаши Талахадзе. Кобахидзе напомнил, то Цахкна так и не сумел получить высшее образование.

Ранее президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами