В Грузии указали на враждебное отношение со стороны стран Балтии

Страны Балтии демонстрируют к Грузии и ее народу «враждебное отношение». Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, комментируя частный визит радикальной оппозиции в Прибалтику, а также регистрацию в Эстонии грузинских НПО. Слова парламентария цитирует газета «Взгляд».

«Никакой иной «пользы» от этих стран, кроме вредительства, для Грузии нет», — сказал Папуашвили.

Он также отметил, что 24 марта начался визит в прибалтийские государства экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, «которую проинструктируют, с которой проведут тренинги, как навредить Грузии».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна является «олимпийским чемпионом» по некомпетентности.

Так он прокомментировал санкции, введенные против официальных лиц Грузии, включая депутата правящей «Грузинской мечты», трехкратного Олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Лаши Талахадзе. Кобахидзе напомнил, то Цахкна так и не сумел получить высшее образование.

Ранее президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах.