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В Грузии заявили о страхе стран Балтии перед Россией

Папуашвили: страны Балтии используют Грузию, как инструмент для снижения рисков
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Shalva Papuashvili/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Латвия, Литва и Эстония имеют связанные с Россией страхи и вместо того, чтобы самим справляться со своими опасениями, избегают рисков за счет других государств, в том числе Грузии. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге с журналистами, пишет ТАСС.

«Грузия для действующих властей этих трех стран является лишь инструментом для переноса внимания России на другие вопросы. Очень жаль, что у них такое отношение к грузинскому народу», — отметил Папуашвили.

До этого Папуашвили заявил, что Латвия, Литва и Эстония демонстрируют к Грузии и ее народу враждебность. По его словам, никакой пользы от этих стран нет, кроме вредительства. Так спикер грузинского парламента прокомментировал частный визит радикальной оппозиции в Прибалтику, а также регистрацию в Эстонии грузинских НПО.

Он также напомнил, что 24 марта экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили посетила прибалтийские государства, где с ней провели тренинги, «как навредить Грузии».

Ранее в Грузии уличили Прибалтику в желании превратить страну в оружие против России.

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