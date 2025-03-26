Молдавский оппозиционер осудил арест главы Гагаузии Гуцул

Власти Молдавии снимают кино про «страшную» оппозицию, чтобы отчитаться за гранты, выданные Западом. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

«Они снимают кино про «страшную» оппозицию. Напустили карманных СМИ. На задержание хрупкой девушки направили целый отряд карманных прокуроров и силовиков. <...> Потом покажут это кино как отчет за полученный грантик», — написал он.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть страну. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

17 января Гуцул заявляла, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело, возбужденное в отношении Гуцул, в суд 24 апреля прошлого года. Гуцул назвала это дело политическим преследованием.

Ранее была названа причина задержания Гуцул.