Трамп заявил, что страны ЕС оказались для США хуже врагов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз обчистил Соединенные Штаты и оказался хуже врагов. Его слова передает агентство Newsmax.

По словам американского президента, ряд стран ЕС в течение 45 лет «обдирал» США, когда те были мягкими и слабыми. Он добавил, что Китай вел себя похожим образом. Именно в этом Трамп видит причину госдолга страны более чем в $36 трлн.

«Часто друзья, так называемые друзья, были хуже врагов. Посмотрите на Европейский союз, что они сделали с этой страной, как они ее обчистили», — отметил Трамп.

Кроме того, президент США уточнил, что не стоит ждать слишком большого количества исключений из списка пошлин в отношении товаров из Канады и Мексики, введение которых намечено на 2 апреля.

Новость дополняется.