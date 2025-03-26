Трамп может ввести новые пошлины

Bloomberg: Трамп может ввести пошлины на медь в ближайшие несколько недель

США могут в течение нескольких недель ввести пошлины на импорт меди. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

«Администрация (президента США Дональда Трампа. — «Газета.Ru») в срочном порядке проводит проверку, и решение может быть принято задолго до истечения 270-дневного срока», — сказал агентству один из источников.

Как отмечает Bloomberg, в феврале американский лидер поручил министерству торговли США рассмотреть возможность введения пошлин на медь и представить отчет в течение 270 дней.

24 марта Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют с 2 апреля вводить импортные пошлины в размере 25% в отношении тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

Он назвал это «вторичными пошлинами». Хозяин Белого дома отметил, что эти меры вводятся из-за того, что Венесуэла, по его словам, направляет в США преступников и членов международных преступных группировок.

17 марта Трамп сообщил, что Соединенные Штаты 2 апреля введут пошлины на сталь и алюминий без исключений. Он подчеркнул, что таможенные пошлины будут зеркальными и будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров другие страны.

Ранее в США сообщили об угрозе введения пошлин на товары из России.