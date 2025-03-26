Киев бросает в Курскую область насильно мобилизованных украинцев. Об этом рассказал РИА Новости взятый на территории региона в плен украинский военнослужащий Владимир Коваль.

«Нам вообще сказали, (только) перед тем, как в «мотолыгу» (бронетранспортер. — прим. ред.) запихнуть, что мы едем в Курскую область. Мы не хотели сюда ехать вообще», — рассказал боец.

По его словам, мобилизованным обещали, что они будут сидеть в тылу, но их отправили на подмогу десантникам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Штурмовики из группировки войск «Север» 24 марта уничтожили удерживавшее позиции подразделение ВСУ под Курском, в результате чего 15 украинских военных были уничтожены, а Владимир Коваль попал в российский плен.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее сообщалось, что ВСУ не могут бежать из Курской области из-за своих же мин.