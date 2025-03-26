ТАСС: ВСУ заминировали территорию у Гуева и не могут сбежать в Сумы

В Курской области бойцы Вооруженных сил Украины у населенного пункта Гуево не могут бежать в Сумскую область Украины из-за своих же мин. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

По его словам, ВСУ заминировали лесной массив, что осложняет продвижение для российских солдат, но в то же время не позволяет и самому противнику попытаться сбежать.

Источник агентства добавил, что в Курской области идут бои на подступах к Гуево. Там еще остались группы ВСУ, а российские военные продолжают уничтожать живую силу противника в лесной массиве.

Накануне украинский военнопленный Владимир Коваль рассказал, что Киев не отдавал оставшимся в Курской области частям ВСУ приказ об отступлении или выходе за государственную границу РФ на украинскую территорию.

13 марта командование группировкой войск «Север» сообщило о начале завершающей стадии операции по освобождению Курской области от украинских войск, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее пленный боец ВСУ раскритиковал план отступления из Суджи.