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Трамп допустил, что Россия «затягивает» переговоры по Украине

Трамп не исключил, что Россия затягивает заключение соглашения по Украине
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп не исключил, что президент России Владимир Путин намеренно затягивает заключение мирного соглашения с Украиной. Его слова приводит Newsmax.

«Я не знаю. Я имею в виду, я дам вам знать в определенный момент. Но я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время», — сказал Трамп.

В то же время он заметил, что Россия хотела бы, чтобы «это закончилось». По его словам, Владимир Зеленский хотел бы того же самого.

Накануне Трамп заявил, что на переговорах в между делегациями России и США в Эр-Рияде по Украине достигнут большой прогресс. Он добавил, что окончательные результаты станут ясны позже, но текущие обсуждения вселяют оптимизм.

До этого стало известно, что Российская Федерация и Соединенные Штаты договорились разработать меры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре конфликтующих сторон в лице Москвы и Киева на 30 дней с 18 марта.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».

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