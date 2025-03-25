Трамп заявил о «большом прогрессе» на переговорах по Украине в Саудовской Аравии

Трамп: на переговорах в Эр-Рияде по Украине достигнут большой прогресс

На переговорах в между делегациями России и США в Эр-Рияде по Украине достигнут большой прогресс. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, слова которого передает ТАСС.

«Мы добились большого прогресса по обоим направлениям — Россия и Украина, а также Ближний Восток. Дискуссии идут глубоко и продвигаются хорошо», — сказал Трамп.

Он добавил, что окончательные результаты станут ясны позже, но текущие обсуждения вселяют оптимизм.

Накануне Кремль опубликовал два документа по итогам российско-американских переговоров. Был обнародован согласованный с США список энергообъектов, защищенных 30-дневным мораторием на удары с 18 марта 2025 года. В перечень вошли НПЗ, нефтегазопроводы, электростанции (включая АЭС и ГЭС), подстанции, трансформаторы и дамбы. Соглашение может быть продлено, но нарушение одной из сторон аннулирует обязательства.

Договоренности также включают Черноморскую инициативу (безопасность судоходства, запрет милитаризации гражданских судов, досмотры) и содействие США в доступе РФ к мировым рынкам сельхозпродукции через снижение страховых тарифов и открытие портов.

Условиями вступления в силу этого договора являются снятие санкций с Россельхозбанка и подключение к SWIFT, отмена ограничений для экспортеров, судов, страховщиков, а также возобновление поставок сельхозтехники в РФ.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».