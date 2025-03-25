Россия и США разработают меры о запрете на удары по энергетической инфраструктуре

Кремль: РФ и США разработают меры по запрету на удары по энергоинфраструктуре

Российская Федерация и Соединенные Штаты договорились разработать меры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре конфликтующих сторон в лице Москвы и Киева на 30 дней с 18 марта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.

Там отмечается возможность продления договоренностей или выход из них в случае несоблюдения одной из сторон.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Карасин сообщил, что диалог на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде вышел непростым. По его словам, обсуждалось все, разные проблемы, диалог был насыщенным и весьма полезным как для россиян, так и для американцев.

Ранее Лавров высказался за диалог с США по всем направлениям.