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Трамп нашел нечто общее у России и Украины

Трамп заявил, что и Россия, и Украина стремятся к миру
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что и Россия, и Украина стремятся к миру. Его слова приводит Newsmax.

«Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось», — подчеркнул он.

Трамп признался в том, что предпочел бы не видеть фотографии с поля боя с лежащими на земле конечностями и оторванными головами, и предположил, что в сумме Россия и Украина еженедельно теряют в зоне СВО 2,5 тыс. человек.

«Я просто хочу, чтобы это прекратились», — подчеркнул он.

25 марта США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется. По данным Белого дома, США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Ранее Трамп заявил о «большом прогрессе» на переговорах по Украине в Саудовской Аравии.

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Переговоры о мире на Украине
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