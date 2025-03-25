Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умеров подтвердил договоренности с Вашингтоном о безопасном судоходстве в Черном море

Умеров: достигнуты договоренности о безопасном судоходстве в Черном море
close
Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил достижение договоренностей с Вашингтоном по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и полному запрету ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Умерова, стороны договорились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Кроме того, одобрен полный запрет ударов по украинской и российской энергетической инфраструктуре.

Министр обороны подчеркнул, что перемещение военных судов России за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться Украиной как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства.

Умеров заявил, что стороны переговоров приветствуют привлечение третьих стран для обеспечения поддержки энергетической и морской договоренностей. По его словам, продолжается работа над достижением устойчивого и длительного мира.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны передали Соединенным Штатам список объектов инфраструктуры, по которым не следует наносить удары в ходе конфликта.

Ранее разведка США высказалась по поводу итогов конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами