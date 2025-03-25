Умеров подтвердил договоренности с Вашингтоном о безопасном судоходстве в Черном море

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил достижение договоренностей с Вашингтоном по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и полному запрету ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Умерова, стороны договорились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Кроме того, одобрен полный запрет ударов по украинской и российской энергетической инфраструктуре.

Министр обороны подчеркнул, что перемещение военных судов России за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться Украиной как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства.

Умеров заявил, что стороны переговоров приветствуют привлечение третьих стран для обеспечения поддержки энергетической и морской договоренностей. По его словам, продолжается работа над достижением устойчивого и длительного мира.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны передали Соединенным Штатам список объектов инфраструктуры, по которым не следует наносить удары в ходе конфликта.

Ранее разведка США высказалась по поводу итогов конфликта на Украине.