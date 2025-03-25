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Разведка США высказалась по поводу итогов конфликта на Украине

Американская разведка: Россия не сможет одержать полную победу на Украине
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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия не сможет добиться полной победы в конфликте на Украине, однако текущая обстановка на фронте благоприятствует Москве. Об этом сообщается в ежегодном докладе американской разведки по оценке угроз для Конгресса США.

«Несмотря на то, что Россия не сможет достичь полной победы в конфликте, она сохраняет необходимый импульс, поскольку текущая ситуация на поле боя складывается в пользу российской стороны», — отмечает ведомство.

Американская разведка прогнозирует постепенное ухудшение позиций Украины на поле боя, несмотря на помощь США и союзников.

До этого издание Asia Times писало, что Россия побеждает в конфликте на Украине, а ВС РФ имеют значительное преимущество над ВСУ. По мнению авторов статьи, мало кто будет утверждать, что Украина одерживает верх в конфликте. Москва имеет военное превосходство, «даже если это не вылилось в драматические успехи на поле боя», говорится в тексте.

Ранее Трамп заявил, что Россия доминирует на поле боя на Украине.

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