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Зеленский раскрыл, кто может участвовать в мониторинге ситуации на Украине

Зеленский: Украина и США могут привлекать третьи страны для мониторинга ситуации
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Bernadett Szabo/Reuters

Украина и США в ходе переговоров в Эр-Рияде договорились, что в мониторинге соблюдения договоренностей могут принимать участие третьи страны. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе брифинга, который транслировал «5 канал».

«Это неплохо, например, кого-то из Европы [можно привлекать], или можно Турцию, что касается ситуации в море. Может, кто-то с Ближнего Востока по энергетике. Это отдельные технические вопросы. Но третий пункт о том, что контроль, мониторинг важны, можно привлекать другие стороны», — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что техники и специалистов США и европейских стран достаточно для выполнения данной работы.

25 марта США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется. По данным Белого дома, США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Ранее министр обороны Украины раскрыл, о чем удалось договориться в Эр-Рияде.

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Переговоры о мире на Украине
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