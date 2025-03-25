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Лавров назвал последствия приверженности Трампа традиционным ценностям

Лавров: приверженность Трампа традиционным ценностям оздоровит западное общество
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Leah Millis/Reuters

Приверженность администрации президента США Дональда Трампа традиционным ценностям должно оздоровить западное общество. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

По его словам, в администрации США осознают недопустимость извращения человеческой сущности и традиционных ценностей — религиозных, культурных, моральных.

«Это должно иметь оздоровляющий эффект на все западное общество», — сказал глава МИД РФ.

Лавров выразил надежду, что так и произойдет.

Спустя два дня после инаугурации Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве. В указе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием DEI в областях от безопасности полетов до армии. Одним из первых указов Трампа на посту президента стал документ о признании в стране исключительно двух полов – мужского и женского – и отказе властей от так называемой «гендерной идеологии».

Ранее Захарова призвала «не обольщаться» по поводу новой гендерной политики Запада.

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