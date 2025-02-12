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Захарова призвала «не обольщаться» по поводу новой гендерной политики Запада

Захарова: на Западе могут вернуться извращенные формы традиционных гендеров
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Возвращение традиционных гендеров на Западе не может произойти «по росчерку пера». Об этом в ходе конференции «Межкультурное взаимодействие как фактор сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Не надо обольщаться. Как сейчас мы видим, росчерком пера якобы возвращаются гендеры на место. А есть ли у нас уверенность, что через пару лет точно так же росчерком пера все это не вернется к тем извращенным формам, которые приобрело за последние несколько десятилетий?», — заявила она.

По ее словам, представителям западных стран нужно признать «чудовищные ошибки», связанные с ценностями, посвященными представлениям о человеке. Захарова подчеркнула, что Запад не признал своих ошибок публично, поэтому подобные решения являются «внутриполитическими играми».

Спустя два дня после инаугурации президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве. В указе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием DEI в областях от безопасности полетов до армии.

Ранее из приложения для ветеранов армии США удалили раздел «гендерная идентичность».

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