Захарова призвала «не обольщаться» по поводу новой гендерной политики Запада

Возвращение традиционных гендеров на Западе не может произойти «по росчерку пера». Об этом в ходе конференции «Межкультурное взаимодействие как фактор сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Не надо обольщаться. Как сейчас мы видим, росчерком пера якобы возвращаются гендеры на место. А есть ли у нас уверенность, что через пару лет точно так же росчерком пера все это не вернется к тем извращенным формам, которые приобрело за последние несколько десятилетий?», — заявила она.

По ее словам, представителям западных стран нужно признать «чудовищные ошибки», связанные с ценностями, посвященными представлениям о человеке. Захарова подчеркнула, что Запад не признал своих ошибок публично, поэтому подобные решения являются «внутриполитическими играми».

Спустя два дня после инаугурации президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в правительстве. В указе говорится, что администрация бывшего президента Джо Байдена «навязала незаконные и безнравственные программы дискриминации» под названием DEI в областях от безопасности полетов до армии.

Ранее из приложения для ветеранов армии США удалили раздел «гендерная идентичность».