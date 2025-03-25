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Эрдоган назвал тупиковым путь оппозиции, устраивающей акции против ареста мэра Стамбула

Эрдоган: терроризирующая улицы оппозиция выбрала тупиковый путь
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Umit Bektas/Reuters

Турецкие власти не поддадутся на провокации оппозиции, которая с 19 марта протестует против ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

«Дорога, которой следуют те, кто терроризирует улицы, ведет в никуда. Это тупиковый путь», — сказал он на встрече с молодежью в Анкаре.

Эрдоган пообещал защитить «нападки на турецкую демократию» и ответить в рамках закона за правонарушения оппозиционных сил.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента).

После задержания Имамоглу в Стамбуле и других турецких городах начались масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти заблокировали дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

Министр внутренних дел страны Али Ерликая рассказал, что к 24 марта число задержанных участников демонстраций превысило 1000 человек. По данным МВД, в ходе протестов были ранены 123 полицейских. Отмечается, что у протестующих были изъяты кислота, камни, палки, файеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

Ранее в администрации Эрдогана опровергли использование на протестах пластиковых пуль.

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