В Кремле объяснили, когда начнется реализация Черноморской инициативы

Договоренность о реализации Черноморской инициативы может вступить в силу после снятия ограничений на операции торгового финансирования. Об этом говорится в заявлении Кремля об итогах встречи экспертных групп России и США.

Из документа следует, что Россия и США в ходе встречи в Эр-Рияде договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. В нее войдут организация безопасности судоходства в Черном море, отказ от применения силы против коммерческих судов, а также недопущение их использования в военных целях.

Переговоры делегаций России и США прошли накануне. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника главы Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

25 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия беспокоится из-за продовольственной безопасности стран Африки, глобального Юга и Востока. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме.

Ранее Лавров высказался за диалог с США по всем направлениям.