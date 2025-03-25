Украинская полиция утверждает, что расправа над националистом Ганулом была спланирована

На Украине заявили, что расправа над Ганулом в Одессе была спланирована заранее

Полиция Украины установила, что расправа над националистом Демьяном Ганулом была спланирована заранее. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небитов, его слова передает агентство Укринформ.

«Мы видим по характеру выполнения, подготовке и анализу первичных оперативно-следственных материалов, что это не спонтанный поступок, шла очень серьезная подготовка», — сказал Небитов.

По поводу Сергея Шалаева, которого обвиняют в этом преступлении, Небитов сказал, что его с начала марта объявили в розыск, потому что он самовольно оставил часть, будучи на службе.

До этого, как пишет издание, Шалаев признал вину. Уточняется, что его арестовали на 60 дней без права внесения залога.

Ганула ликвидировали на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Ганул был заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

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