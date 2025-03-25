Россия и США разработают меры по запрету ударов по энергообъектам

Россия и США согласились разработать меры договоренностей по Украине о запрете ударов по энергообъектам с 18 марта с возможностью продления. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон», — сказано в сообщении Кремля об основных итогах встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде.

Накануне Минобороны РФ обвинило Украину в продолжении атак на объекты энергетического сектора России. В ночь на 24 марта беспилотник попытался ударить по нефтяной станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Это произошло несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп. В Москве заявили, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования.

Ранее сообщалось, что Трамп недоволен действиями России и Украины после соглашения о временной остановке огня.