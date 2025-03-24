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Трамп недоволен действиями России и Украины после соглашения о временной остановке огня

Telegraph: Трамп зол взаимными обстрелами РФ и Украины на фоне его мирных усилий
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David Dee Delgado/Reuters

Президент США Дональд Трамп злится из-за того, что Россия и Украина продолжают обмениваться ударами, несмотря на его миротворческие усилия. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.

По их информации, президент США все больше злится из-за продолжающихся ракетных обстрелов и атак БПЛА.

«Он будет разочарован, если они [Украина и Россия] продолжат бомбить инфраструктуру, объекты инфраструктуры и энергетики», – заявил собеседник газеты.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ на удары по энергообъектам, если Украина продолжит атаковать российскую инфраструктуру, заявили в МИД РФ. Москва прекратила атаковать украинскую энергетику после согласования с США 30-дневного моратория. В Киеве тоже поддержали отказ от подобных атак, однако впоследствии ВСУ нанесли удары по нефтебазе на Кубани и по ГИС «Суджа». В Кремле после этого заявили, что Украине нельзя доверять. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал договоренности о временном прекращении огня «шагом назад».

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