США и Россия разработают механизм запрета ударов по энергообъектам

Белый дом: Россия и США выработают меры для прекращения огня по энергообъектам

Россия и США договорились разработать меры по реализации режима прекращения огня по энергетическим объектам на территориях РФ и Украины. Об этом сообщается в письменном заявлении Белого дома по итогам встречи экспертных российской и американской групп в Эр-Рияде, передает ТАСС.

«США и Россия договорились разработать меры по реализации договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины», — говорится в публикации.

Также в этом заявлении утверждается, что Соединенные Штаты окажут поддержку в восстановлении экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на глобальные рынки.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее Лавров рассказал об ощущениях перед встречей РФ и США в Эр-Рияде.