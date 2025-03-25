Лавров рассказал об ощущениях перед встречей РФ и США в Эр-Рияде

Лавров: США хотели посадить РФ и Украину в разные комнаты и выдать единый текст

Перед встречей в Эр-Рияде ощущалось, что США хотели посадить Россию и Украину в разные комнаты для челночной дипломатии и выдачи единого текста. Об этом в интервью «Первому телеканалу» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В контактах накануне этой эр-риядской встречи с Вашингтоном ощущалось, что американцы хотят, как бы там посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними вот такую челночную дипломатию осуществлять, и какой-то выдать там единый текст», — сказал глава МИД РФ.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца.

Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море.

Ранее стало известно, что советник Трампа планирует обсудить с Россией договоренности по Черному морю.