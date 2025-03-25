В Госдуме оценили необходимость прямых переговоров с Украиной

Депутат Чепа не увидел существенной необходимости в прямых переговорах с Украиной

Основными сторонами переговоров являются Россия и Соединенные Штаты, Украина будет лишь исполнять то, что ей определят «старшие товарищи». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат не увидел «существенной необходимости» в прямых переговорах между Москвой и Киевом. По его словам, Вашингтон проводит переговоры с Украиной и, вероятно, ознакомит ее с теми вопросами, которые обсуждались на российско-американской встрече.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Москву на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Центральной темой встречи стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море. В ходе нее также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры. Переговоры продлились в общей сложности 12 часов.

23 марта в Эр-Рияде состоялась встреча украинской и американской делегаций. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры.

Ранее в США заявили о планах Кремля «выжать» из Трампа как можно больше выгод на переговорах.