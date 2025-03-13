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Киргизия и Таджикистан подписали договор о государственной границе

Президенты Киргизии и Таджикистана подписали договор о госгранице
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Игорь Егоров/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Киргизия и Таджикистан договорились возобновить прерванное в 2021 году авиасообщение между двумя странами.

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации длились с декабря 2002 года.

В 2024 году на границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой.

Примерно в 12:20 (09:20 мск) в районе населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) погранотряд заметил таджикских чабанов, которые пасли скот на территории в 250–300 м от линии госграницы.

В пресс-центре киргизской погранслужбы пояснили РИА Новости, что требования военнослужащих таджики проигнорировали, они стали кидать камни. Один из чабанов сделал несколько выстрелов в сторону пограничного наряда. По предварительной информации, один из таджиков получил ранение в ногу.

Из-за того, что из 984 км таджикско-киргизской границы делимитирована была лишь половина, на границе двух государств после распада СССР произошло свыше 230 инцидентов с применением оружия. В 2022 году из-за особенно острого конфликта были эвакуированы 140 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что между Киргизией и Таджикистаном заработают закрытые с 2021 года КПП.

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