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Советник Трампа планирует обсудить с Россией договоренности по Черному морю

Fox News: Уолтц планирует обсудить с РФ договоренности по Черному морю
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Annabelle Gordon - CNP/picture alliance / Consolidated News Photos

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц планирует во вторник обсудить с российской стороной договоренности по Черному морю. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«В его (Уолтца. — «Газета.Ru») расписании — разговор с российским коллегой позже сегодня о прекращении огня в Черном море», — говорится в сообщении.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца.

Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что РФ и США в Эр-Рияде обсудили прекращение ударов по энергоинфраструктуре.

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