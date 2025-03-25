Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замглавы МИД Польши отправили в отпуск после признания в алкоголизме

Туск велел отправить в отпуск признавшегося в алкоголизме замглавы МИД Польши
close
Fot. Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск велел отправить в отпуск заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну, который признался в алкогольной зависимости. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, господин министр, что хорошо было бы отправить в отпуск господина заместителя министра Шейну до момента полного выяснения дела», — сказал Туск, обращаясь к главе МИД Радославу Сикорскому перед началом заседания правительства.

Как сообщает издание «Виртуальная Польша», в настоящее время агентство внутренней безопасности Польши проверяет, был ли у Шейна доступ к сверхсекретной информации, связанной, в том числе, с НАТО.

Накануне Шейна заявил, что страдает от злоупотребления алкоголем. Он поблагодарил семью, друзей и докторов за поддержку и отметил, что «восстановил контроль над своим здоровьем».

До этого телеканал NBC News сообщал, что конгрессмен США Майкл Маккол пропустил свой рейс и был задержан полицией в аэропорту Вашингтона в состоянии алкогольного опьянения. Перед полетом он решил принять снотворное, потому что боится летать и хотел уснуть во время полета. Во время ожидания он смешал препарат с алкоголем, из-за чего оказался дезориентированным в аэропорту. После этого он пытался пройти регистрацию на другой рейс, но заблокировал свой телефон.

Ранее СМИ уличили главу Пентагона в безудержном пьянстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами