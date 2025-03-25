Замглавы МИД Польши отправили в отпуск после признания в алкоголизме

Премьер-министр Польши Дональд Туск велел отправить в отпуск заместителя министра иностранных дел Анджея Шейну, который признался в алкогольной зависимости. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, господин министр, что хорошо было бы отправить в отпуск господина заместителя министра Шейну до момента полного выяснения дела», — сказал Туск, обращаясь к главе МИД Радославу Сикорскому перед началом заседания правительства.

Как сообщает издание «Виртуальная Польша», в настоящее время агентство внутренней безопасности Польши проверяет, был ли у Шейна доступ к сверхсекретной информации, связанной, в том числе, с НАТО.

Накануне Шейна заявил, что страдает от злоупотребления алкоголем. Он поблагодарил семью, друзей и докторов за поддержку и отметил, что «восстановил контроль над своим здоровьем».

До этого телеканал NBC News сообщал, что конгрессмен США Майкл Маккол пропустил свой рейс и был задержан полицией в аэропорту Вашингтона в состоянии алкогольного опьянения. Перед полетом он решил принять снотворное, потому что боится летать и хотел уснуть во время полета. Во время ожидания он смешал препарат с алкоголем, из-за чего оказался дезориентированным в аэропорту. После этого он пытался пройти регистрацию на другой рейс, но заблокировал свой телефон.

Ранее СМИ уличили главу Пентагона в безудержном пьянстве.