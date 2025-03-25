Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страдает от злоупотребления алкоголем, передает РИА Новости.

«Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке семьи, друзей, в особенности доктора Богдана Вороновича и доктора Дороты Воронович, а также команды терапевтов я восстановил контроль над своим здоровьем», — поделился Шейна.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его в этот период.

До этого телеканал NBC News сообщал, что конгрессмен США Майкл Маккол пропустил свой рейс и был задержан полицией в аэропорту США в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в аэропорту Вашингтона. Политик должен был вылететь домой в Техас. Перед полетом он решил принять снотворное, потому что боится летать и хотел уснуть во время полета. Во время ожидания он смешал препарат с алкоголем, из-за чего оказался дезориентированным в аэропорту. После этого он пытался пройти регистрацию на другой рейс, но заблокировал свой телефон.

Ранее в Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар.