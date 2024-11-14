Пьяный конгрессмен Маккол был задержан полицией в аэропорту США

Конгрессмен США Майкл Маккол пропустил свой рейс и был задержан полицией в аэропорту США в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Инцидент произошел в аэропорту Вашингтона. Политик должен был вылететь домой в Техас. Перед полетом он решил принять снотворное, потому что боится летать и хотел уснуть во время полета. Во время ожидания он смешал препарат с алкоголем, из-за чего оказался дезориентированным в аэропорту. После этого он пытался пройти регистрацию на другой рейс, но заблокировал свой телефон.

На его состояние обратили внимание сотрудники полиции. Маккола задержали из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Потом полицейские поняли, что политик смешал перед полетом лекарства и алкоголь. Ему выдали телефон для связи с родственником, который забрал его из воздушной гавани.

«Два уикенда назад я совершил ошибку, за которую я беру на себя полную ответственность. Я опоздал на рейс в Техас и оказался дезориентированным в аэропорту. Это стало результатом моего неудачного решения смешать препарат, который я принял, чтобы заснуть во время предстоящего полета, с алкоголем», — прокомментировал политик.

До этого пассажир EasyJet перебрал с алкоголем и отправился штурмовать кабину пилотов. По словам пассажиров, экипажу не стоило подавать мужчине пиво, так как на момент посадки он уже был сильно подвыпившим.

Ранее в Нидерландах самолет задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар.