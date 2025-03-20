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Россия рассчитывает, что Израиль и Палестину удастся вернуть на путь переговоров

Захарова: РФ рассчитывает, что Израиль и Палестину удастся вернуть к переговорам
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что Москва рассчитывает, что посредники смогут вернуть Израиль и Палестину за стол переговоров.

«Мы ожидаем, что страны-посредники предпримут дополнительные усилия для того, чтобы постараться вернуть израильтян, палестинцев за стол переговоров», — заявила представитель российского внешнедипломатического ведомства.

Она отметила, что Москва настроена на продолжение конструктивного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава минобороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа.

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