В МИД РФ прокомментировали удар по станции в Судже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Первому каналу», что Украина нанесла удар по станции в Судже и возложила ответственность за это на РФ, несмотря на то, что данный объект играет ключевую роль в энергоснабжении ряда европейских стран.

Министр отметил, что объем прокачки нефти для европейских потребителей резко снизится из-за данного теракта со стороны Украины.

«Сейчас это (обеспечивать европейские страны энергией. — «Газета.Ru») невозможно делать, так же как невозможно использовать Каспийский трубопроводный консорциум, который отражает интересы бизнеса Казахстана и Соединенных Штатов, и одна из перекачивающих станций которого, «Кропоткинская», была атакована, и этот ущерб быстро не восстановить. То есть опять же объем прокачки нефти для европейских потребителей резко снизится из-за очередного террористического акта украинцев», — сказал Лавров.

В ночь на 21 марта Вооруженные силы Украины нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу. В Следственном комитете России сообщили, что в результате атаки этот объект получил существенные повреждения. Удар, как заявили в ведомстве, носил целенаправленный характер.

24 марта в министерстве обороны России рассказали, что ВСУ продолжают атаковать энергетические объекты в России, применяя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее ВСУ ударили по газоконденсатному месторождению в Крыму.